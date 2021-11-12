Экс-наставник "сине-гранатовых" заблокировал возможность возвращения бразильца, но с приходом Хави такой переход стал реальным.
Дани Алвес, Getty images
12 ноября 2021, 17:28
Приход Хави на пост главного тренера Барселоны открыл дорогу правому защитнику Дани Алвесу к возвращению в каталонский клуб, цвета которого он защищал с 2008 по 2016 год.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, бывший наставник "сине-гранатовых" Рональд Куман препятствовал началу переговоров с 38-летним бразильцем, однако новый тренерский штаб клуба не против обсудить с футболистом условия его потенциального перехода.
Руководство Барселоны уже запланировало дату и место встречи с Дани Алвесом, на которой стороны проведут переговоры о потенциальном возвращении бразильца на Камп Ноу.
Напомним, последним клубом Дани Алвеса был бразильский Сан-Паулу, который он покинул в сентябре этого года.
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