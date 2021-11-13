Испания

Бразилец прокомментировал свое возвращение в Барселону.

Бразильский защитник Дани Алвес прокомментировал свое возвращение в стан каталонской Барселоны.

"Я знал, что этот день однажды наступит. 5 лет я ждал этот момент. Я не думал, что это будет так долго и сложно, но в глубине души я верил. Я возвращаюсь домой, словно никуда и не уезжал. Я всегда один из вас. Я не знаю, как долго это продлится все, но пусть это будет вечно.

Я с невероятным энтузиазмом хочу помочь восстановить наш великий клуб. Лучший клуб в мире!", — написал футболист в своем Instagram.

Напомним, Барселона объявила о подписании контракта с 38-летним футболистом на пол года с возможностью пролонгации еще на год.