Барселона заключит со своим воспитанником долгосрочное соглашение.
Гави, Getty Images
13 ноября 2021, 12:25
Барселона близка к заключению нового долгосрочного соглашения со своим многообещающим атакующим полузащитником Гави. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, руководство "сине-гранатовых" готово вступить в финальную стадию переговоров с 17-летним испанцем, заработная плата которого будет увеличиваться с каждым годом.
Сам Гави хочет продолжить выступления на Камп Ноу. Новоиспеченный главный тренер Барселоны Хави также поддержал инициативу руководства клуба предложить юному футболисту новый контракт.
В текущем сезоне Гави провел 14 поединков во всех турнирах за первую команду Барселоны, в которых отметился одной результативной передачей.
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