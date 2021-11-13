Испания

Барселона заключит со своим воспитанником долгосрочное соглашение.

Барселона близка к заключению нового долгосрочного соглашения со своим многообещающим атакующим полузащитником Гави. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство "сине-гранатовых" готово вступить в финальную стадию переговоров с 17-летним испанцем, заработная плата которого будет увеличиваться с каждым годом.

Сам Гави хочет продолжить выступления на Камп Ноу. Новоиспеченный главный тренер Барселоны Хави также поддержал инициативу руководства клуба предложить юному футболисту новый контракт.

В текущем сезоне Гави провел 14 поединков во всех турнирах за первую команду Барселоны, в которых отметился одной результативной передачей.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.