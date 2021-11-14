Испания

Ветеран замахнулся на новые рекорды.

В поединке седьмого тура квалификации чемпионата мира-2022 против Греции (1:0) полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс сумел догнать по показателю сыгранных матчей в составе национальной команды своего нового наставника по каталонской Барселоне — Хави, сыграв в 133-й игре.

Впереди испанского исполнителя остались только Икер Касильяс и Серхио Рамос со 167 и 180 матчами соответственно, поэтому Бускетс не намерен ограничиваться исключительно грядущим чемпионатом мира-2022, на котором с большой долей вероятности выступит его национальная команда, и готов и дальше принимать участие в ее поединках.

"Я играю в сборной ровно также, как и в Барселоне. Чувствую, что меня тут ценят, поэтому наслаждаюсь всеми окружающими меня моментами в полной мере.

Хави, как игрок, был одним из лучших в истории Испании, если не лучшим. Он был моим напарником по центру поля, вместе с Андреасом Иньестой. У нас было действительно особенное трио по набору характеристик.

Это действительно большая гордость — превзойти его показатели по количеству сыгранных матчей, поэтому сейчас я желаю ему только всего самого лучшего уже в качестве главного тренера Барселоны.

Я знаю то, как он смотрит на футбол, однако не сталкивался с ним, как с наставником. Определенно, он многому научился за то время, которое провел вне Барселоны.

Сейчас же, я очень счастлив находиться в сборной Испании. Надеюсь, что смогу провести в ее составе как можно больше игр, но это зависит от большого количества факторов. Я доволен всем здесь, особенно — текущим созывом футболистов", — подытожил 33-летний футболист.

Увеличиться свои показатели по количеству проведенных матчей Бускетс получит возможность во время домашнего поединка против Швеции в заключительном матче отборочного раунда, в котором Испании будет достаточно не проиграть для того, чтобы получить прямую путевку на мундиаль.