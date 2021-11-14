Испания

Экс-защитник мадридского клуба поделился мнением о положении дел в клубе.

Бывший защитник мадридского Атлетико Хуанфран рассказал о том, каким видит нынешнее положение клуба.

В частности, испанец затронул тему несостоявшегося перехода в стан "матрасников" Лионеля Месси.

"Для меня это лучший клуб, который обладает наилучшим составом в Испании. Я не могу быть на сто процентов объективен — я люблю этот клуб. Сейчас мы соревнуемся с Реалом, ведь Барселона немного сдала позиции. У них много молодежи — они лишь строят команду.

Даже без Месси Атлетико — лучший. Главное не терять большое количество звездных футболистов в одно трансферное окно. Лео мог улучшить клуб, но игроки приходят и уходят, а болельщики и эмблема на груди остается", — сказал 36-летний Хуанфран в интервью Marca.

Хуанфран провел в Атлетико 8 лет, за которые сумел выиграть все внутренние трофеи, Лигу Европы, Суперкубок Европы, а также в карьере испанца был один проигранный финал Лиги чемпионов.