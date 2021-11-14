Испания

Хорхе Парадела поделился планами клуба на будущее.

Бизнес-директор Севильи Хорхе Парадела рассказал о планах индустриализации клуба.

Функционер убежден, что Севилья может войти в число пятнадцати лучших клубов мира.

"Сейчас доходы от маркетинга и рекламы составляют четверть годового бюджета клуба. Мы намерены достичь той цифры, когда это будет треть. У нас 280 миллионов поклонников по всему миру, нам необходимо привлекать все больше и больше внимания брендов к клубу.

По ценности бренда наш клуб сейчас на 23 месте. Мы намерены войти в ТОП-15 клубов мира за три года", — заявил Парадела в интервью Marca.

Функционер намерен добиться роста поклонников клуба не только в европейских странах, но и в США, Мексике и даже Индии.