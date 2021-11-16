Испания

Стороны решили досрочно прекратить совместное сотрудничество.

Барселона на своем официальном сайте объявила о досрочном расторжении контракта с Рамоном Планесом, который занимал пост спортивного директора клуба.

Стороны приняли решение прекратить совместное сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Контракт 54-летнего испанского функционера с "сине-гранатовыми" бы рассчитан до 30 июня 2022 года.

В системе Барселоны он работал с лета 2018 года, где также занимал пост директора по профессиональному футболу до лета 2020 года, после чего и стал спортивным директором.

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