Стороны решили досрочно прекратить совместное сотрудничество.
Рамон Планес, FC Barcelona
16 ноября 2021, 18:50
Барселона на своем официальном сайте объявила о досрочном расторжении контракта с Рамоном Планесом, который занимал пост спортивного директора клуба.
Стороны приняли решение прекратить совместное сотрудничество по обоюдному согласию сторон.
Контракт 54-летнего испанского функционера с "сине-гранатовыми" бы рассчитан до 30 июня 2022 года.
В системе Барселоны он работал с лета 2018 года, где также занимал пост директора по профессиональному футболу до лета 2020 года, после чего и стал спортивным директором.
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