Испания

Преградой на пути согласования могли вновь стать финансы клуба.

Каталонская Барселона в недавнем прошлом сумела заключить контракт со своим новым главным тренером Хави, и даже успела провести презентацию испанского специалиста в новой должности с сопутствующим подписанием заключительных документов, после чего тот приступил к работе с командой.

Однако, согласно регламенту испанской Ла Лиги, оставалась неизвестной судьба еще одной формальной процедуры, которая тем не менее могла сильно насолить планам "блаугранас" на сотрудничество с новым специалистом.

Речь идет о проверке и согласовании финансовой части сделки со стороны Департамента экономического контроля Ла Лиги, который своим решением имел все возможности закрыть для Хави все дорого на тренерский мостик его бывшего клуба.

Пять миллионов евро — именно с такой суммой в качестве выплаты компенсации Аль-Садду, бывшей команде Хави, пришлось расстаться Барселоне ради его подписания, что так или иначе является серьезной суммой для Барселоны в ее нынешнем финансовом состоянии.

Однако, процедура проверки прошла без обнаружения каких-либо проблем, поэтому теперь каталонцам остается только выплатить 3% от общей суммы контракта в качестве налогов в адрес Королевской федерации футбола Испании, и уже с домашнего дерби против Эспаньола Хави сможет полноценно считаться главным тренером Барселоны.