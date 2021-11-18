Испания

Полузащитник все никак не может закрепиться в Челси.

Каталонская Барселона вынуждена раздумывать над тем, как построить свою ближайшую зимнюю трансферную кампанию с наибольшей выгодой для своих результатов, при наименьших финансовых расходах, так как руководство "блаугранас" готово обеспечить новоиспеченному наставнику Хави лишь 10 млн евро на приобретение новых футболистов.

Одним из вариантов для испанского гранда в такой тяжелой ситуации является аренда футболистов других команд.

В частности, локальная пресса называет полузащитника лондонского Челси Хакима Зийеха в качестве одно из потенциальных кандидатов на переход в Барселону в качестве арендованного футболиста.

В этом сезоне 28-летний марокканец принял участие всего в 10 матчах "пенсионеров" (567 минут), забив при этом два гола и отдав одну голевую передачу. Такие показатели не позволяют назвать его футболистом, на которого рассчитывает Томас Тухель, поэтому очевидно, что испытывающий брак игровой практики Зийех будет рад любой возможности ее получить.

Тем более, что для Барселоны данный исполнитель не является незнакомым, так как еще в 2019 году она конкурировала с лондонским Челси за право подписать с ним контракт.