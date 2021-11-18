Испания

Андалузский клуб и сам нуждается уменьшении зарплатной ведомости.

Каталонская Барселона продолжает находиться в поисках оптимальных вариантов уменьшения расходов на содержание клуба, а одним из действенных механизмов в подобной ситуации является установка кадрового баланса и нормализация расходов на содержание основной команды.

В контексте этого, нежелание "блаугранас" и дальше содержать на своем балансе практически не попадающего в стартовый состав нидерландского нападающего Люка де Йонга выглядит вполне объяснимо.

31-летний форвард пополнил состав тогда еще команды Рональда Кумана летом 2021 года, когда Барселона испытывала кадровый голод на соответствующей позиции, однако с тех пор сумел провести лишь девять поединков за свой новый клуб, забив при этом лишь один гол.

Планами каталонцев в отношении центрального нападающего является досрочное завершение арендного соглашения, изначально рассчитанного на один сезон.

Однако, андалузская Севилья на подобный сценарий совершенно не рассчитывает, уже подыскивая замену форварду, который, в случае возвращения, станет лишь третьим в ротации между Юссефом Эн-Несири и Рафой Миром.

С другой стороны, и сами "нервионцы" на данный момент не переживают период финансового благополучия, что усложняет любые трансферные переговоры с их стороны.