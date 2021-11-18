Испания

Футболист назвал двоих киперов, на которых равняется.

Вратарь испанского Вальядолида украинец Яри (Ярослав) Мейхер рассказал о лучших украинских вратарях по его мнению.

"Кто для меня пример? Мне очень нравится Лунин. Лично для меня Андрей будет одним из лучших вратарей. У не все есть, чтобы таким стать.

Также мне нравится игра Георгия Бущана из Динамо. Он очень силен физически, хорошо работает с мячом. Нравится мне наблюдать за его игрой".

Также футболист рассказал, почему Лунин не заиграл в Вальядолиде и насколько сложно раскрыться украинцам в Испании.

"Когда я пришел в Вальядолид, меня называли Луниным пару дней. Сильно про него не говорили, так как он не играл.

Нашим тут сложно, так как футбол в Испании — это культура. Испанская культура отличается от украинской. Нужно привыкнуть к этому. Тут все по-другому. Испанцы очень спокойные, и проблема в этом. Язык — не главное. Много зависит от человека", — сказал Мейхер в интервью YouTube каналу Бомбардир.