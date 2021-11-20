Испания

Команды дважды обменялись забитыми мячами.

В рамках 14-го тура испанской Ла Лиги Севилья принимала на своем поле Алавес.

Хозяева поля в статусе фаворита были близки к тому, чтобы потерпеть поражение, однако в заключительные минуты встречи им удалось вернуть равновесие в счете.

Автором спасительного для Севильи гола стал Иван Ракитич.

Севилья — Алавес 2:2

Голы: Окампос, 38, Ракитич, 90+2 Лагуардиа, 5, Хоселу, 45 (пен.)

Севилья: Буну, Монтьель (Гомес, 68), Диего Карлос, Кунде, Аугустинссон (Сусо, 46; Мунир, 68), Фернандо, Оливер Торрес (Ракитич, 46), Жордан, Окампос, Идрисси (Акунья, 54), Рафа Мир.

Алавес: Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Дуарте, Мендес (Мязга, 73), Пере Понс (де ла Фуэнте, 86), Мойя, Лум (Пина, 59), Хоселу, Риоха (Ману Гарсия, 86).