Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Ла Лиги.

Реал в рамках поединка четырнадцатого тура чемпионата Испании пожалует в гости к Гранаде.

Гранада — Реал

Воскресенье, 21 ноября, 17:15. Стадион Нуэво Лос Карменес, Гранада. Главный арбитр встречи — Хосе Мунуэра.

Гранада после двенадцати сыгранных матчей находится на семнадцатой строчке турнирной таблицы. В прошлом туре команда гостила у Эспаньола и потерпела поражение со счетом 0:2. У Гранады одна из худших атакующих линий в элитном дивизионе чемпионата Испании, а потому доставить много трудностей Реалу будет крайне сложно.

Более того, Гранада — удобный соперник для Реала. Последний раз команда набирала очки против мадридцев в 2013 году, при этому регулярно получая от соперника четыре-пять мячей. Также была победа Реала со счетом 9:1. При таких раскладах кажется, что шанс Гранады — это держать свои ворота на замке.

Что касается Реала, то подопечные Карло Анчелотти расположились на третьей строчке турнирной таблицы, проведя на матч меньше, чем Севилья и Реал Сосьедад. У "сливочных" есть все шансы, чтобы обойти соперников. В прошлом туре "королевский клуб" принимал на своем поле Райо Вальекано и добился победы со счетом 2:1.

Подавляющее большинство футболистов Реала уезжало в национальные сборные и, вероятно, немного потеряло игровые связи друг с другом, а также может быть усталость, что может осложнить выполнение главной задачи, победить, в игре с Гранадой.

Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на Гарета Бэйла и Дани Себальоса, но вряд ли это серьезные потери. Ожидаем, что мадридцы добьются победного результата, а матч при этом получится результативным.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Дуарте — Себальос, Бэйл

Под вопросом: Руис, Милья

Интересные факты:

Реал Мадрид выиграл последние 12 матчей против Гранады во всех соревнованиях.

Реал Мадрид не проигрывает в 29 из последних 30 матчей (Ла Лига).

Реал Мадрид забил не менее 2 голов в последних 7 матчах против Гранады во всех соревнованиях.

Реал Мадрид забил более 2,5 голов в последних 7 выездных матчах (Ла Лига).

Было забито меньше 2,5 голов в 5 из последних 6 игр Гранады в Ла Лиге.