Испанский вингер оправился после серьезного повреждения.
Микель Оярсабаль, Getty Images
21 ноября 2021, 11:31
Полузащитник Реал Сосьедада Микель Оярсабаль может принять участие в сегодняшнем матче с Валенсией, сообщает пресс-служба испанского клуба.
Оярсабаль восстановился после травмы подколенного сухожилия и вернулся к тренировкам на прошлой неделе. Из-за проблем со здоровьем испанский вингер пропустил семь последних поединков команды.
В текущем сезоне 24-летний игрок провел 10 поединков в футболке "королевских", отличившись шестью голами и одним ассистом.
Матч Реал Сосьедад – Валенсия в 14-м туре Примеры состоится в воскресенье, 21 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.