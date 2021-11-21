Испания

Испанский вингер оправился после серьезного повреждения.

Полузащитник Реал Сосьедада Микель Оярсабаль может принять участие в сегодняшнем матче с Валенсией, сообщает пресс-служба испанского клуба.

Оярсабаль восстановился после травмы подколенного сухожилия и вернулся к тренировкам на прошлой неделе. Из-за проблем со здоровьем испанский вингер пропустил семь последних поединков команды.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 10 поединков в футболке "королевских", отличившись шестью голами и одним ассистом.

Матч Реал Сосьедад – Валенсия в 14-м туре Примеры состоится в воскресенье, 21 ноября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.