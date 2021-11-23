Испания

Рассказываем о событиях в чемпионате Италии.

Хави вернулся в Барселону, Эльче уволил Эскрибу, Реал не испытал проблем с Гранадой, а Атлетико снова выиграл на последних минутах.

Удачный дебют Хави у руля Барселоны

Свершилось! Непосредственно перед стартом международной паузы было официально объявлено о назначении Хавьера Эрнандеса в качестве главного тренера "сине-гранатовых", и вот теперь состоялся долгожданный дебют Легенды, причем сразу в каталонском дерби против Эспаньола.

тер Штеген – Мингеса (Араухо, 88), Пике, Эрик Гарсия, Альба – Нико Гонсалес (Демир, 88), Бускетс (Пуч, 78), Ф. де Йонг – Ахомах (Эззальзули, 46), Депай, Гави (Коутиньо, 70)

Минимальная победа над "попугайчиками" вызвала не сильный восторг у поклонников "кулес" и журналистов. Вопросов к Барселоне, конечно, масса, но давайте не торопить события и требовать от Хави всего и сразу. Ему предстоит расчистить оставленные предшественником авгиевы конюшни, попутно попытаться стабилизировать игру старого/нового коллектива. Это потребует времени, так что пока футбол в исполнении "больше, чем клуба" будет несколько хаотичным и не лишенным шероховатостей.

Пока что сложно заметить какие-то принципиальные различия в игре Барселоны Кумана и Барселоны Хави, однако кое-какие сдвиги были отчетливо видны.

Во-первых, после несколько трусливого футбола имени голландца, попытка играть в доминирующем стиле с подавляющим процентом владения наверняка вызвала в стане поклонников каталонцев приятные нотки ностальгии. Во-вторых, многочисленные "треугольники" и роскошные комбинации в одно/два касания с целью максимально быстрой транспортировки мяча в финальную треть – это просто хрестоматийная Барселона Пепа Гвардиолы в чистом виде.

Знаете, весьма забавно было наблюдать за тем, как Хави в технической зоне раздает тактические советы бывшим партнерам по футбольному прямоугольнику – Жерару Пике и Серхио Бускетсу. Вскоре должен подтянуться еще и третий – Дани Алвес. Если кто забыл, легендарный бразилец недавно вернулся на Камп Ноу.

Стоит выделить и продолжение вектора развития клуба при Рональде Кумане, то есть ставке на молодежь. К примеру, в отчетной встрече в основе "кулес" дебютировал очередной "кантенарос" Ильяс Ахомах, проведший неплохую встречу, как и другие молодые парни, на фоне которых Мемфис Депай казался настоящим дядькой – Гонсалес, Гави и вышедший на замену Эззальзули.

Сам матч вышел крутым и динамичным, держа в напряжении с первой до последней секунды. Барселона очевидно владела инициативой, но традиционно плохо распоряжалась своими моментами. У одного только упомянутого нами выше Ахомаха было два убойных момента. Теневым героем встречи можно смело называть Серхио Бускетса, в стиле глубинного плеймейкера искавшего партнеров вертикальными передачами из глубины. Единственный же гол забил с пенальти Мемфис Депай. Это что касается игры Барсы. Теперь перейдем к Эспаньолу, который невероятно понравился!

В перерыве Висенте Морено снял с игры Нико Меламеда и Ману Морланеса, перестроив "попугайчиков" на схему 4-1-4-1, превращавшуюся ситуативно в 3-4-3 в позиционном нападении, и это сработало! Каталонский клуб заиграл гораздо острее и чудо его соперника по дерби, что он оставил свои ворота в неприкосновенности. Блестящий матч провел воспитанник мадридского Реала Рауль де Томас, от которого исходила вся острота "перикитос". Дважды его удары со штрафных грозили обернуться голами, но сэйв тер Штегена и штанга оказывались против такого развития событий, а в самой концовке Барселона и вовсе капитально отскочила.

За две минуты Эспаньол создал два сумасшедших момента, когда избежавший офсайда Димата непостижимым образом промазал головой, находясь в гордом одиночестве в чужой вратарской (!), а после де Томас засадил головой в еще одну штангу. Короче говоря, если забыть контекст этой победы, то можно смело поздравить Хави с первой викторией у руля родной команды. Как он сам сказал, работы предстоит еще очень много!

Атлетико в своем репертуаре

Можно бесконечно смотреть на три вещи – как горит огонь, как течет вода, и как мадридский Атлетико Диего Симеоне вырывает валидольные победы в концовках.

Облак – Врсалько (Мартин, 85), Савич, Фелипе, Эрмосо – Коке – А. Корреа (Суарес, 65), М. Льоренте (Кондогбия, 75), Лемар (де Пауль, 65), Феррейра Карраско – Гризманн (Кунья, 75)

В общем и целом, игра получилась с минимумом действительно опасных моментов. Кроме того, первый реально голевой момент в матче создала именно Осасуна, когда Яну Облаку пришлось демонстрировать чудеса реакции после опаснейшего дальнего залпа Лукаса Торро.

Два неплохих момента было у Антуана Гризманна. В первом случае француз немного промазал головой мимо ближнего угла, во втором защитник лишь чудом помешал "маленькому принцу" распечатать Серхио Эрреру с нескольких метров после прострела от Маркоса Льоренте.

Развязка наступила на 87 минуте. Янник Феррейра Карраско, один из безусловных лидеров "кольчонерос" в этом сезоне, нашел подачей с углового голову Фелипе, а бразилец четко переправил игровой снаряд в дальний угол.

Более того, команда "Эль Чоло" могла забивать второй в конце компенсированного времени, подловив соперника на контратаке после углового у своих ворот, на который пришел даже вражеский голкипер, но мяч после удара Карраско по пустой раме предательски угодил в штангу.

Реал разромил Гранаду

Гранада Роберто Морено даром, что околачивается рядышком с зоной вылета, умеет попить кровушки у любого соперника. Тем не менее, Реал этого не прочувствовал, уверенно разобравшись с "насридами".

Куртуа – Карвахаль, Начо, Алаба (Вальехо, 83), Ф. Менди – Модрич (Иско, 80), Каземиро, Кроос (Камавинга, 80) – Асенсио, Бензема (Йович, 80), Винисиус (Родриго, 71)

К получасу игры "сливочные" вели в два мяча усилиями Марко Асенсио, четко реализовавшего выход один на один с Луишем Максимиану по зоне правого инсайда, и Начо, расстрелявшего португальского вратаря после розыгрыша углового.

Луис Суарес хлестким ударом в дальний угол сократил отставание в счете, но Реал не останавливался. На 56 минуте "бланкос" разыграли шикарную комбинацию, окончившуюся взятием ворот Винисиуса, а после удаления Мончу на 67 минуте игра была закончена.

Роберто Морено так рьяно пытался сию красную карточку оспорить, что по итогу отправился досматривать игру на трибуны. Ну, а вскоре еще и четвертый "насриды" получили (Ферлан Менди).

Любопытно, что весь центр поля Реала покидал Нуэво Лос Карменес с ассистом в кармане, а у Тони Крооса их и вовсе оказалось сразу два.

Коротко об остальных:

- На инаугурацию очередного тура Примеры нулевку расписали Леванте и Атлетик из Бильбао. Сей матч можно окрестить следующим образом: "много ударов, но толку ноль". Причем в буквальном смысле этого слова. Обе команды били куда угодно, но не по воротам друг друга. Наиболее реальную возможность вывести свой клуб вперед на 77 минуте упустил Хорхе де Фрутос, сильный удар которого потащил вытянувшийся словно струна Унаи Симон. Вот так команда Марселино Гарсии Тораля упустила возможность вскарабкаться в зону еврокубков, а Леванте рискует увеличить отставание от конкурентов в борьбе за выживание. "Лягушки" все еще идут без побед в новом сезоне!

- Вильярреал продолжает клепать ничьи, тем самым заметно отдаляясь от зоны еврокубков. Видимо, игра в Лиге чемпионов забирает у "подводников" чрезмерно много сил, что по итогу проецируется на плавающие результаты в родном первенстве. Где-то соперникам команды Унаи Эмери помогает и невезение его парней. Во встрече с Сельтой "субмарина" наиграла на итоговую победу (0,91 – 2,72 по xG), но все было тщетно.

Если бы не сэйвы кипера "кельтов" Матиаса Дитуро, то действующий победитель Лиги Европы мог снять все вопросы о победителе еще до перерыва. Помимо гола (Дани Парехо воспользовался тем, что Дитуро не сумел как следует зафиксировать игровой снаряд в руках, выкатив его под удар с пары метров Альберто Морено) Вильярреал создал ряд опасных шансов, однако в середине второго тайма позволил гостям Эстадио де ла Серамики отыграться. Херонимо Рулли справился с плотным дальним ударом Бельтрана, но на добивание успел Браис Мендес.

- Депортиво Алавес продолжает коллекционировать скальпы топ-команд Примеры. На сей раз пострадала Севилья, едва спасшаяся в самой концовке. На 5 минуте счет точным ударом головой после подачи воспитанника мадридского Атлетико Тони Мойи открыл Виктор Лагуардия (вспоминаем его победный мяч как раз "матрасникам" два месяца назад), затем "нервионцы" отыгрались благодаря Лукасу Окампосу, но вскоре аргентинец выступил уже в роли антигероя, когда мяч угодил ему в отставленную руку после выстрела все того же Мойи со штрафного (Хоселу реализовал пенальти). В самой же концовке "уничтожители бобов" оставили Ивана Ракитича в гордом одиночестве в своей штрафной, а хорват отблагодарил их своеобразным способом, отправив мяч в дальний угол (см. интересные факты).

- Хетафе разнес Кадис со счетом 4:0. Примечательно, что три мяча из четырех Хетафе забил головой. "Городские" сумели открыть счет уже на 7 минуте (см. интересные факты), приплюсовав к ним еще три взятия ворот после перерыва. Благодаря этой победе подопечные Кике Санчес Флореса сократили отставание от Кадиса, располагающегося на 17 месте, до трех очков. Есть еще порох в пороховницах у экс-наставника мадридского Атлетико.

- Эльче разгромно влетел Бетису, пропустив трижды к 27 минуте. Отличилась атакующая линия "огурцов" в полном составе – Хуанми, Виллиан Жозе, Набиль Фекир. Еще бы Робер Гонсалес забил, было бы символическое "каре". Словом, на второй тайм севильцы вышли довольно расслабленными, а после красной карточки Эктору Бельерину и вовсе занимались сугубо оборонительной работой. Бетис Мануэля Пеллегрини взлетел на пятое место в Ла Лиге, а Фран Эскриба был уволен с поста главного тренера Эльче.

- Реал Сосьедад не сумел вернуться на первую строчку. Пробить Валенсию Хосе Бордаласа оказалось довольно сложной задачей. Может баски бы и сумели дожать "летучих мышей", но на 76 минуте Ариц Элустондо нарвался на удаление, что заметно сбило с хозяев спесь. Таким образом, Реал мадридский теперь опережает сан-себастьянцев на одно очко, имея при этом матч в запасе. Сказка команды Иманола Альгуасиля близится к своему завершению.

- В завершение Райо Вальекано расправился с Мальоркой (3:1). "Пчелы" забили два мяча еще в первом тайме, во втором просто довершив начатое. "Островитяне" отквитали один гол лишь ближе к концовке усилиями Абдона Пратса, реализовавшего выход один на один с голкипером. Таким образом, Райо остался в зоне еврокубков по итогам 14 туров.

Интересные факты:

- Атлетик Бильбао сохранил свои ворота в неприкосновенности в первом тайме в Ла Лиге в девяти из 13 поединков.

- Наряду с Диего Костой и Серхио Рамосом защитник Алавеса Виктор Лагуардия забил большее количество мячей на Рамон Санчес Писхуан, чем кто бы то ни было в Ла Лиге, по крайней мере, с сезона-2003/04, когда начала вестись подобная статистика.

- Лукас Окампос стал первым игроком Севильи с сезона-2003/04, который в одном матче чемпионата забил и привез пенальти в свои ворота.

- Только Давор Шукер забил больше в Примере из числа хорватских игроков (113), чем Иван Ракитич (55).

- С начала прошлого сезона мадридский Атлетико выиграл 68,9% поединков в Ла Лиге с Маркосом Льоренте на поле – 31 победа, 9 ничьих и 5 поражений.

- Голы Мемфиса Депая в этом сезоне испанского чемпионата принесли Барселоне семь очков. Большей конвертации взятий ворот в очковый результат нету ни у кого в текущем сезоне Примеры.

- Барселона не пропустили впервые в семи последних играх чемпионата Испании.

- Матиас Оливейра забил самый ранний домашний гол Хетафе в Ла Лиге (6 минута и 35 секунда) после Дамиана Суареса в игре с Сельтой в декабре 2020 года (6:06).

- Марко Асенсио забил 4 гола в 11 матчах. Для сравнения, в минувшем сезоне у него было пять мячей за весь турнир.

- Винисиус стал первым игроком Ла Лиги 2000 года рождения, который забил 10 голов в сезоне.

- Бетису удалось забить трижды в первые 27 минут в матче Примеры впервые с 2005 года, когда они расписали феерические 4:4 с Атлетиком из Бильбао.

- Эктор Бельерин был удален с поля впервые за 248 игр (Арсенал и Бетис)!

- Реал Сосьедад отыграл на ноль в девяти поединках Ла Лиги этого сезона. Больше, чем кто-либо из топ-5 европейских чемпионатов!

- Райо Вальекано набрал 23 очка после 14 туров Примеры, тем самым сравнявшись со своим лучшим результатом на этом этапе соревнований в сезоне-2000/01 под руководством Хуанде Рамоса.

- Только Севилья забила больше голов в домашних матчах в этом сезоне чемпионата Испании, чем Райо (17, у "пчел" 16, что является лучшим показателем наряду с Барселоной).

- Райо Вальекано не проигрывает в последних шести домашних матчах Примеры кряду, что является их лучшим результатом в высшем дивизионе с октября 2002 года.

Лучший гол 14 тура:

Роскошная комбинация в исполнении мадридского Реала

Иван Ракитич (Севилья – Алавес)

Лучший тренер 14 тура:

Давайте на сей раз отдадим сей титул Хави. Во-первых, по причине важной, пусть и неоднозначной победы в каталонском дерби, во-вторых, за фактическим неимением альтернатив.

Символическая сборная 14 тура:

Юмор недели:

Хави, зашедший в раздевалку Барселоны: