Испания

Форвард Реала избежал тюремного заключения, но получил условный срок.

Пока мадридский Реал вовсю готовится к гостевому поединку против молдавского Шерифа в рамках пятого тура Лиги чемпионов УЕФА, мысли французского нападающего "королевского" клуба Карима Бензема находились совершенно не вокруг предстоящей игры.

Именно обязанности быть рядом с командой перед определяющей еврокубковой игрой и помешали форварду присутствовать на ключевом судебном заседании относительно слушаний по делу о шантаже экс-полузащитника сборной Франции Матье Вальбуэна, по которому Бензема проходит в статусе обвиняемого.

Однако, несмотря на отсутствие стороны ответчиков по уважительной причине, судьям не составило труда вынести итоговое решение по данному делу, а также поручить адвокатам Бензема передать ему данный вердикт.

Как итог, нападающий мадридского Реала и сборной Франции был признан виновным в пособничестве при попытке шантажа своего бывшего партнера по национальной команде, но при этом суд остался при мнении, что Карим не осознавал преступных характер своих действий, в то время как они имели место быть только на почве дружбы с еще одним фигурантом дела, Каримом Зенати, который и занимался непосредственной добычей компрометирующего материала на Бензема.

Как итог, тюремного заключения, которое требовали представители Вальбуэна, Бензема так и не получил, в то время как судьи постановили наложить на Карима 10 месяцев условного срока.

Также, форвард Реала будет вынужден выплатить пострадавшей стороне 75 тыс. евро за соучастие в попытке шантажа — максимальный штраф, согласно инкрементируемой статье.

Адвокат Бензема Ме Кормье оставил комментарий относительно данного решения служителей Фемиды: "Конечно, Карим будет бороться за свою честь. Апелляция в данном случае — единственный доступный вариант. Моему клиенту него стыдиться, поэтому он будет реабилитирован.

Команда защиты была ошеломлена таким решением суда, так как нам четко заявили, что Карим не знал подробностей планов его друга по отношению к Вальбуэна. Будем стараться реабилитировать честное имя Бензема всеми доступными способами".

Непосредственно шантажировавший Вальбуэна Карим Зенати был приговорен к 15 месяцам тюремного заключения, а также штрафу в 3 тыс. евро. Остальные фигуранты дела получили сроки в 18 месяцев, два и два с половиной года тюремного заключения соответственно.

Как отмечают во французской прессе, отсутствие Бензема на заседании было признано судьями как лишнее подтверждение вины футболиста.