Испания

Один из лидеров чемпионата потерпел неожиданное поражение.

В 15-м туре испанской Ла Лиги один из лидеров чемпионата Реал Сосьедад в гостях играл против Эспаньола.

Первый тайм прошел в довольно равной борьбе, с малым количеством голевых моментов. Вторая половина встречи не сильно отличалась от первой, но в середине второго тайма Янузай мог открывать счет в матче — перекладина спасла Лопеса.

В конце поединка Янузаю эта неудача передала "привет" — Эррера из пределов штрафной пробил Ремиро и принес своей команде минимальную победу.

Таким образом, Реал Сосьедад по итогам тура может упустить вторую строчку, если Севилья сумеет обыграл мадридский Реал.

Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0

Гол: Эррера, 77

Эспаньол: Диего Лопес — Педроса, Кабрера, Серджи Гомес, Алейш Видаль (Мигелон, 78) — Баре (Морланес, 58), Эррера, Пуадо (У Лэй, 78), Дардер, Эмбарба (Меламед, 58) — де Томас

Реал Сосьедад: Ремиро — Рико, Ле Норман, Субельдия, Горосабель — Янузай, Гевара, Субименди, Порту (Барренечеа, 60) — Ойарсабаль, Серлот (Исак, 60)

Предупреждения: Серлот, Алейш Видаль