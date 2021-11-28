Один из лидеров чемпионата потерпел неожиданное поражение.
эспаньол - реал сосьедад, фото эспаньол
28 ноября 2021, 19:10
В 15-м туре испанской Ла Лиги один из лидеров чемпионата Реал Сосьедад в гостях играл против Эспаньола.
Первый тайм прошел в довольно равной борьбе, с малым количеством голевых моментов. Вторая половина встречи не сильно отличалась от первой, но в середине второго тайма Янузай мог открывать счет в матче — перекладина спасла Лопеса.
В конце поединка Янузаю эта неудача передала "привет" — Эррера из пределов штрафной пробил Ремиро и принес своей команде минимальную победу.
Таким образом, Реал Сосьедад по итогам тура может упустить вторую строчку, если Севилья сумеет обыграл мадридский Реал.
Эспаньол - Реал Сосьедад 1:0
Гол: Эррера, 77
Эспаньол: Диего Лопес — Педроса, Кабрера, Серджи Гомес, Алейш Видаль (Мигелон, 78) — Баре (Морланес, 58), Эррера, Пуадо (У Лэй, 78), Дардер, Эмбарба (Меламед, 58) — де Томас
Реал Сосьедад: Ремиро — Рико, Ле Норман, Субельдия, Горосабель — Янузай, Гевара, Субименди, Порту (Барренечеа, 60) — Ойарсабаль, Серлот (Исак, 60)
Предупреждения: Серлот, Алейш Видаль