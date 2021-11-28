Испания

Подопечные Диего Симеоне не испытали проблем с оппонентом.

Мадридский Атлетико после неудачи в Лиге чемпионов отправился в гости к Кадису с одним желанием — победить.

Подопечные Диего Симеоне очень резво начали поединок, однако попытки Лемара и Гризманна не увенчались успехом. Второй тайм прошел также под диктовку "матрасников" и на этот раз футболисты из Мадрида сумели воплотить свое преимущество в забитые мячи.

После гола Лемара сыграли замены Симеоне — Льоренте отдал голевой пас на Гризманна, а через шесть минут вышедший на замену Корреа замкнул передачу Куньи, который также вышел на замену вместо Суареса.

После этого команды доигрывали поединок, однако под занавес матча в течении минуты обменялись забитыми мячами — Облак немного потерялся в пространстве после — Лосано навесил, мяч после срезки от защитника падал ему под дальнюю девятку, а Облак врезался в штангу и с мячом упал в ворота. А спустя 30 секунд все тот-же Кунья из пределов штрафной установил окончательный счет в матче.

Кадис — Атлетико 1:4

Голы: Облак, 86 (автогол) — Лемар, 56, Гризманн, 70, Корреа, 76, Кунья, 87

Кадис: Ледесма — Эспино, Кала, Ароян, Карселен — Переа (Негредо, 68), Алекс Фернандес (Бастида, 83), Йонссон, Сальви Санчес (Чапела, 78) — Лосано, Собрино (Арсамендиа, 77)

Атлетико: Облак — Эрмосо, Хименес (Фелипе, 34), Савич, Льоренте — Феррейра Карраско, Коке, де Пауль, Лемар (Корреа, 73) — Гризманн, Суарес (Кунья, 73)

Предупреждения: Алекс Фернандес, Йонссон.