Испания

Подопечные Карло Анчелотти набрали три очка в непростом матче.

Реал в рамках поединка пятнадцатого тура чемпионата Испании принимала на своем поле Севилью и вырвал победу в конце встречи.

"Нервионцы" открыли счет на 12 минуте встречи усилиями Мира, но Бензема восстановил паритет на исходе трети игры.

Казалось, что матч так и завершится, но Винисиус вырвал победу для своей команды.

Реал — Севилья 2:1

Голы: Бензема, 32, Винисиус, 87 — Мир, 12

Реал: Куртуа — Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди — Модрич (Камавинга, 73), Кроос, Каземиро — Бензема, Асенсио (Вальверде, 73), Винисиус Жуниор (Начо, 90).

Севилья: Буну -Монтиэль (Мунир, 90), Диего Карлос, Кунде, Акунья -Ракитич (Дилэйни, 71), Фернандо, Хордан (Оскар Родригес, 82) — Гомес (Оливер Торрес, 81), Окампос (Идрисси, 90), Рафа Мир.

Предупреждения: Кроос, Карвахаль, Каземиро — Акунья, Монтиэль, Окампос