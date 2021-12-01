Испания

Организаторы состязаний выделили наиболее ярких футболистов за последний месяц.

Очередной месяц испанского футбола остался позади, поэтому организаторы Ла Лиги решили подвести определенные статистические итоги, определив путем голосования среди болельщиков наиболее подходящего кандидата на получение памятной награды Игроку ноября.

В качестве претендентов были определены сразу семь футболистов:

– нападающий Барселоны Мемфис Депай — 3 матча, 3 гола;

– нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн — 3 матча, 2 гола + 1 голевой пас;

– полузащитник Райо Вальекано Оскар Трехо — 3 матча, 1 гол + 1 голевой пас;

– нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор — 3 матча, 2 гола;

– голкипер Эспаньола Диего Лопес — 3 матча, 2 "сухих" (Гранада и Реал Сосьедад);

– нападающий Алавеса Хоселу — 3 матча, 4 гола;

– полузащитник Бетиса Хуанми — 3 матча, 4 гола.

Проголосовать за лучшего, по вашему мнению, футболиста ноября в испанской Ла Лиге можно по ссылке на сайте партнеров чемпионата, а также ниже в данной новости.