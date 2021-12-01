Организаторы состязаний выделили наиболее ярких футболистов за последний месяц.
Винисиус, Getty Images
01 декабря 2021, 14:02
Очередной месяц испанского футбола остался позади, поэтому организаторы Ла Лиги решили подвести определенные статистические итоги, определив путем голосования среди болельщиков наиболее подходящего кандидата на получение памятной награды Игроку ноября.
В качестве претендентов были определены сразу семь футболистов:
– нападающий Барселоны Мемфис Депай — 3 матча, 3 гола;
– нападающий мадридского Атлетико Антуан Гризманн — 3 матча, 2 гола + 1 голевой пас;
– полузащитник Райо Вальекано Оскар Трехо — 3 матча, 1 гол + 1 голевой пас;
– нападающий мадридского Реала Винисиус Жуниор — 3 матча, 2 гола;
– голкипер Эспаньола Диего Лопес — 3 матча, 2 "сухих" (Гранада и Реал Сосьедад);
– нападающий Алавеса Хоселу — 3 матча, 4 гола;
– полузащитник Бетиса Хуанми — 3 матча, 4 гола.
Проголосовать за лучшего, по вашему мнению, футболиста ноября в испанской Ла Лиге можно по ссылке на сайте партнеров чемпионата, а также ниже в данной новости.