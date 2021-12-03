Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Испании.
Вилла де Фортуна — Кадис
03 декабря 2021, 10:58
В рамках 1/64 финала Кубка Испании любительский клуб Вилла де Фортуна принимала на своем поле Кадис и потерпела ожидаемое сокрушительное поражение.
Команда из испанской Примеры отправила в ворота аутсайдера семь безответных мячей, благодаря чему она пробилась в следующую стадию турнира.
Обзор матча:
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