Функционер настаивает, что клубу нужно сохранить француза.
Усман Дембеле, Getty Images
03 декабря 2021, 17:26
Президент каталонской Барселоны Жоан Лапорта заявил, что очень хотел бы видеть Усмана Дембеле в футболке клуба и в следующем сезоне.
"У нас очень хорошие отношения с Усманом Дембеле. Мы хотим, чтобы он остался в клубе, да и сам он хочет этого. Он — отличный футболист.
Вся эта ситуация... Мы должны начать переговоры с его агентами. Они хотят ведь лучшего для своего подопечного.
Я полон энтузиазма в отношении Дембеле. Я считаю, что как игрок он лучше, чем Мбаппе", — сказал Лапорта.
Отметим, что действующий контракт Усмана Дембеле с Барселоной истекает в конце этого сезона.
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