Испания

Функционер настаивает, что клубу нужно сохранить француза.

Президент каталонской Барселоны Жоан Лапорта заявил, что очень хотел бы видеть Усмана Дембеле в футболке клуба и в следующем сезоне.

"У нас очень хорошие отношения с Усманом Дембеле. Мы хотим, чтобы он остался в клубе, да и сам он хочет этого. Он — отличный футболист.

Вся эта ситуация... Мы должны начать переговоры с его агентами. Они хотят ведь лучшего для своего подопечного.

Я полон энтузиазма в отношении Дембеле. Я считаю, что как игрок он лучше, чем Мбаппе", — сказал Лапорта.

Отметим, что действующий контракт Усмана Дембеле с Барселоной истекает в конце этого сезона.

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