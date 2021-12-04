"Бело-красные" добились успеха в домашнем поединке.
Севилья – Вильярреал, Getty Images
04 декабря 2021, 17:01
В поединке 16-го тура испанской Примеры Севилья обыграла на своем поле Вильярреал со счетом 1:0. Единственный гол на 16-й минуте встречи забил нападающий Лукас Окампос.
Севилья – Вильярреал 1:0
Гол: Окампос, 16.
Севилья: Буну, Монтьель, Диего Карлос, Кунде, Акунья (Аугустинссон, 63), Ракитич (Дилэйни, 57), Фернандо, Жордан, Гомес (Мунир, 80), Окампос (Оливер Торрес, 80), Рафа Мир.
Вильярреал: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Пино (Чуквуэзе, 72), Педраса (Эступиньян, 72), Мойсес Гомес (Жерар Морено, 46), Капу, Парехо, Тригерос (Диа, 62), Пако Алькасер (Альберто Морено, 62).
Предупреждения: Ракитич, Рафа Мир – Альбиоль, Диа.