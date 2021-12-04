Испания

Подопечные Хави провели крайне невыразительный поединок.

В пятнадцатом туре испанской Ла Лиги Барселона на своем поле принимала Бетис.

Подопечные Хави Эрнандеса провели крайне невыразительный поединок, пропустив два мяча от соперника, один из которых отменили. За Барселону дважды мог забивать Дембеле, однако его попытки не достигли цели.

Бетис, в свою очередь, забил сначала в начале второго тайма, однако гол отменили по причине офсайда. Хаунми отличился во второй раз под занавес поединка и в итоге этот мяч принес победу "огурцам".

Барселона — Бетис 0:1

Гол: Хуанми, 79

Барселона: Тер Штеген - Альба, Лангле, Араухо, Дест — Нико (Де Йонг, 59), Бускетс, Гави (Пуч, 36) — Коутиньо (Дембеле, 59), Эззальзули, Депай

Бетис: Руй Силва — Морено, Руис, Бартра, Бельерин — Гуардадо, Родригес, Каналес, Хуанми, Руибаль (Тельо, 63) — Виллиан Жозе (Виллиам Карвальо, 71)

Предупреждения: Виллиан Жозе, Нико, Родригес