Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 16 тура испанской Ла Лиги Эльче в домашних стенах переиграл Кадис со счетом 3:1.

Хозяева забили по одному голу в каждом из таймов. На 13 отметился Фидель с пенальти, а на 75 забил Тете Моренте.

К слову, между голами Кадис не смог реализовать пенальти. Алекс промазал с пенальти. Хотя, Кадис во втором тайме был очень активен, и сумел забить во втором тайме. Алекс исправился за промах с 11-метрового и забил с игры.

Но и это не все. Хосан спустя минуту забил и третий мяч Эльче и снял все вопросы о победителе встречи.

Эльче - Кадис 3:1

Голы: Фидель, 13, Тете, 75, Хосан, 90+3 — Алекс, 90+1

Эльче: Бадия, Паласиос, Роко, Диего Гонсалес, Мохика, Фидель (Гумбау, 65), Марконе (Милья, 65), Маскарель, Моренте (Каррильо, 86), Лукас Перес (Хосан, 75), Бойе (Бенедетто, 86).

Кадис: Ледесма, Карселен (Негредо, 68), Акапо, Ароян, Виктор Чуст, Эспино, Алекс Фернандес, Йонссон (Кальдерон, 81), Лосано, Собрино (Хименес, 76), Переа.

Предупреждения: Паласиос, Роко, Фидель, Марконе, Ароян, Лосано, Диего Гонсалес, Акапо, Гумбау, Моренте.