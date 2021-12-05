В матче 16-го тура испанской Примеры Валенсия обыграла на выезде Сельту со счетом 2:1.

Хозяева вышли вперед на 11-й минуте усилиями Яго Аспаса. Однако голы Уго Дуро и Макси Гомеса принесли победу "оранжевым".

Сельта – Валенсия 1:2
Голы: Аспас, 11 – Дуро, 19, Макси Гомес, 53.

Сельта: Дитуро – Васкес, Айду, Араухо (Мурильо, 74), Галан – Бельтран (Нолито, 57) – Мендес, Денис Суарес, Серви (Солари, 58) – Аспас (Тапия, 16), Санти Мина.

Валенсия: Силлессен – Пиччини (Тони Лато, 73), Гильямон, Альдерете, Гайя – Элдер Кошта (Гедеш, 83), Васс, Куандреди (Рачич, 52), Солер, Дуро (Муса, 84) – Макси Гомес (Маркос Андре, 83).

Предупреждения: Бельтран, Аспас, Нолито – Макси Гомес, Гайя.