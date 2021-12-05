"Летучие мыши" победили на выезде со счетом 2:1.
Сельта – Валенсия, Getty Images
05 декабря 2021, 23:55
В матче 16-го тура испанской Примеры Валенсия обыграла на выезде Сельту со счетом 2:1.
Хозяева вышли вперед на 11-й минуте усилиями Яго Аспаса. Однако голы Уго Дуро и Макси Гомеса принесли победу "оранжевым".
Сельта – Валенсия 1:2
Голы: Аспас, 11 – Дуро, 19, Макси Гомес, 53.
Сельта: Дитуро – Васкес, Айду, Араухо (Мурильо, 74), Галан – Бельтран (Нолито, 57) – Мендес, Денис Суарес, Серви (Солари, 58) – Аспас (Тапия, 16), Санти Мина.
Валенсия: Силлессен – Пиччини (Тони Лато, 73), Гильямон, Альдерете, Гайя – Элдер Кошта (Гедеш, 83), Васс, Куандреди (Рачич, 52), Солер, Дуро (Муса, 84) – Макси Гомес (Маркос Андре, 83).
Предупреждения: Бельтран, Аспас, Нолито – Макси Гомес, Гайя.