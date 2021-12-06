Испания

Наставник "летучих мышей" прокомментировал победу своей команды в Ла Лиге.

В матче 16-го тура испанской Примеры Валенсия обыграла на выезде Сельту со счетом 2:1.

Главный тренер "летучих мышей" Хосе Бордалас высказался о победе своей команды, отметив важность командного прогресса.

"Я очень сдержанно реагирую на эту победу, но команда знала как ей играть и добиваться результата. Конечно, есть вещи, которые мы должны улучшить, но победа крайне важная. Главное, чтобы моя команда полностью выкладывалась на поле.

Нам очень нелегко даются вторые таймы — они более динамичны. Не все футболисты выдерживают нагрузки", — приводит слова специалиста Marca.

После 16-ти туров Валенсия расположилась на восьмой строчке Ла Лиги, имея в своем активе 22 очка.

Следующий поединок подопечные Бордаласа проведут против Эльче в воскресение, 12 декабря.