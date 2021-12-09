Испания

Наставник Баварии высказался о текущих проблемах каталонского клуба.

Главный тренер мюнхенской Баварии Юлиан Нагельсманн высказался о текущих проблемах каталонской Барселоны.

На данный момент "блаугранас" расположились на седьмой строчке Ла Лиги, отставая от первого места на 16 очков. Кроме того, Барселона впервые в своей истории сыграет в Лиге Европы.

"Барселона — это большой клуб с опытными ребятами. Им нужно принимать сложные решения, ведь справиться с долгом в миллиард евро непросто.

Я желаю Барселоне всего наилучшего. Уверен, что скоро мы вновь увидим ту блистательную Барселону, которую все знаем", — цитирует Нагельсманна Sportmax.

Ранее стало известно, что Хави сказал своим подопечным в перерыве матча Бавария — Барселона (3:0).