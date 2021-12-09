Испания

У футболиста неприятные воспоминания с игрой в Барселоне.

Бывший защитник каталонской Барселоны Хуниор Фирпо, ныне выступающий за Лидс, рассказал о совместной работе с экс-тренером "сине-гранатовых" Рональдом Куманом.

"Я неоднократно просит Кумана объяснить мне, почему я не играю. Но он начинал мне врать, и я это понимал. Зачем еще несколько раз просить что-то объяснять, если тренер постоянно врал...

Куман врал мне. Толковал о том что я ужасно тренируюсь, что я плохо влияю на всю команду... Что-то в таком духе. Это было шоком для меня.

Спросите у любого футболиста, который сейчас выступает за Барсу. Он подтвердит мои слова. В голове не укладывается. Что означало "плохо влияю на команду"? Как молодой игрок, который только перешел в Барсу, может плохо влиять на тех, кто уже много лет защищает цвета клуба", — признался Фирпо в интервью Cadena Ser.

Напомним, Фирпо перешел в Барселону в 2019 году из Бетиса. За два сезона на его счету 40 матчей, 2 гола и 2 ассиста.

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