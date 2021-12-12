Испания

Football.ua представляет анонс матча 17-го тура испанской Ла Лиги между мадридским Реалом и Атлетико.

В это воскресенье, 12 декабря, нас ждет один из крупнейших поединков в европейском календаре, который пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу, где Реал встретится с Атлетико в мадридском дерби.

Реал Мадрид — Атлетико

Воскресенье, 12 декабря, 22:00. Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Главный арбитр матча — Антонио Мигель Матеу Лаос. Трансляция — сервис Megogo.

В этом сезоне мадридский Реал выглядит более чем уверенно, о чем говорят последние результаты команды, которая гарантировала себе место в плей-офф Лиги чемпионов, выиграв группу D, вытеснив миланский Интер на второе место. В Ла Лиге все также хорошо — 39 очков после 16 игр и уверенное первое место с отрывом от Севильи в восемь очков. "Сливочные" выиграли рекордные 12 матчей из 16, при трех ничьих и одном поражении.

Впереди у команды Карло Анчелотти есть три поединка перед зимним перерывом — дерби с "матрасниками", игры с Кадисом и Атлетиком. Если "сливочные" продолжат свою великолепную форму и выиграют все три встречи, то это будет весомая заявка на чемпионский титул перед зимними каникулами, которые можно будет провести в хорошем настроении.

Атлетико страдает в этом сезоне от своей стабильности. "Матрасники" могут провести игру, после которой все будут ими восхищаться, но уже спустя несколько дней потерять очки там, где этого никто не ждал.

В прошлом туре команда Диего Симеоне неожиданно уступила Мальорке в домашнем матче, после чего опустилась на четвертое место в Ла Лиге и теперь уступает "сливочным" 10 очков. Однако позитив есть — "матрасники" обыграли Порту и с трудом пробились в плей-офф Лиги чемпионов, так как что еврокубковая весна им обеспечена.

Действующие чемпионы Испании понимают, что именно в таком дерби нужно отбирать очки у главного конкурента, иначе будет отрыв еще больше. Из-за своей нестабильности, "матрасники" потеряли очки в семи из 15 поединков в чемпионате. В последний раз Атлетико обыграл Реал в чемпионате в далеком сезоне-2015/16. Хотя при этом пять из восьми встреч заканчивались с ничейным счетом.

Если говорить о кадровой ситуации, то у Реала главный вопрос такой: сможет ли помочь команде главный бомбардир "сливочных" Карим Бензема, который получил мышечную травму в минувшем туре Ла Лиги и пропустил игру с Интером. Лишь вчера француз вернулся в общую группу, но рискнет ли Анчелотти и поставит его в стартовый состав — большой вопрос. С другой стороны Даниэль Себальос точно не сыграет из-за травмы.

У Атлетико будут недоступными из-за травм трио игроков — защитники Киран Триппьер и Стефан Савич, а также нападающий Луис Суарес, получившие повреждение в матче с Порту.

Не сыграют: Себальос — Триппьер, Савич, Суарес.

Под вопросом: Бензема — ...

История личных противостояний в матчах Ла Лиги

Всего игр: 168 (89 победы Реала, 40 ничьих, 39 побед Атлетико)

На поле Реала: 84 (54 победы Реала, 15 ничьих, 15 побед Атлетико)

Разница забитых и пропущенных голов: 293-217 в пользу Реала

Самый результативный матч: победа Реала 5:0 (1958, 1983), победа Атлетико 5:0 (1947)

Интересные факты

- Реал выиграл шесть последних поединков в Ла Лиге;

- Реал и Атлетико не забивали больше двух голов в последних пяти матчах во всех турнирах;

- Реал трижды сохранял свои ворота на замке в домашних матчах с Атлетико;

- Атлетико забивал два или больше голов в семи из восьми последних выездных матчей в Ла Лиге;

- Реал забивал по два гола или больше в пяти их шести последних матчей в Ла Лиге;

- Атлетико не проиграл в девяти из десяти последних выездных матчей в Ла Лиге.