Осасуна - Барселона, Getty Images
12 декабря 2021, 19:10
Завершился поединок 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором каталонская Барселона принимала на своем поле Осасуну.
Казалось, что подопечным Хави удастся одержать победный результат в данном противостоянии с минимальным преимуществом в счете, однако в самой концовке встречи гости вернули паритет на табло.
Финальный свисток зафиксировал результативную ничью — 2:2.
Осасуна — Барселона 2:2
Голы: Давид Гарсия, 14, Авила, 86 — Нико Гонсалес, 12, Эззальзули, 49
Осасуна: Эррера — Видаль (Коте, 74), Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Крус — Торро — Барха (Авила, 68), Рубен Гарсия (Будимир, 68), Монкайола, Ману Санчес (Роберто Торрес, 73) — Кике (Брашанац, 68)
Барселона: тер Штеген — Араухо, Пике, Юмтити — Нико Гонсалес (Мингеса, 73), Бускетс, Гави — Дембеле (Коутиньо, 81), Френки де Йонг, Эззальзули (Ферран, 90+1) — Люк де Йонг
Предупреждения: Видаль, Рубен Гарсия, Крус, Ману Санчес, Давид Гарсия — Гави, тер Штеген, Пике