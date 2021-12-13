Испания

"Сливочные" победили дома со счетом 2:0.

В матче 17-го тура испанской Примеры Реал Мадрид одержал победу в дерби с Атлетико со счетом 2:0.

"Сливочные" открыли счет в матче на 16-й минуте, когда Карим Бензема отличился с передачи Винисиуса Жуниора. Бразильский вингер отдал еще один результативный пас в середине второго тайма, когда отличился Марко Асенсио.

После этого матча "сливочные" лидируют в турнирной таблице испанского первенства, имея в активе 42 пункта. Атлетико же занимает на данный момент 4-ю строчку, набрав 29 очков после 16 матчей.

Реал Мадрид – Атлетико 2:0

Голы: Бензема, 16, Асенсио, 57.

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль (Начо, 81), Милитао, Алаба, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Асенсио (Вальверде, 85), Бензема (Йович, 46), Винисиус Жуниор (Родриго, 87).

Атлетико: Облак – Льоренте, Фелипе, Кондогбия, Эрмосо – Корреа (Суарес, 60), Коке, де Пауль (Эррера, 69), Карраско (Лемар, 46) – Гризманн (Жоау Фелиш, 46), Матеус Кунья (Лоди, 60).

Предупреждения: Менди, Алаба – Фелипе, Кондогбия, Суарес.