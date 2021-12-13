Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В семнадцатом туре испанской Ла Лиги Кадис принимал на своем поле Гранаду.

Кадис вел на протяжении большей части поединка и был близок к тому, чтобы сравняться со своим конкурентом в борьбе за выживание по очкам, однако Молина получив мяч в штрафной соперника сравнял счет, тем самым принеся важное очко своей команде.

Кадис — Гранада 1:1

Гол: Арсамендия, 32 — Молина, 88

Кадис: Ледесма — Эспино, Кала, Фали Хименес (Маркус Маоро, 46), Акапо — Арсамендия (Сальви Санчес, 46), Алекс Фернандес, Аларкон, Йонссон, Алехо (Собрино, 77) — Лосано (Осмайич, 84)

Гранада: Луиш Машимиану — Нева (Эскудеро, 78), Торренте, Херман Санчес, Кини (Арьяс, 63) — Соро (Бакка, 63), Гоналон (Монторо, 46), Милья, Пуэртас — Суарес, Молина

Предупреждения: Лосано, Сальви Санчес, Кала, Маркос Мауро

Удаление: Сальви Санчес, 90+4 (повторное предупреждение)