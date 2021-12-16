Испания

Защитник выражает лояльность своей нынешней команде.

21-летний нидерландский защитник каталонской Барселоны Сержиньо Дест достаточно редко и на непродолжительный период времени появлялся на футбольном поле в этом сезоне, что, вместе с уходом с поста главного тренера команды Рональда Кумана, автоматически породило слухи о его возможном уходе из клуба в ближайшие трансферные кампании.

Однако, приход Хави в качестве руководителя основной команды сумел вселить уверенность в футболиста относительно его будущего в составе "блаугранас", поэтому сейчас он заинтересован исключительно в продолжении выступлений в Испании.

На нидерландца в свое время претендовали клубы из итальянской Серии А и английской Премьер-лиги, однако до предметного интереса дело так и не дошло.

В текущем сезоне Дест провел уже 16 матчей (1201 минута), отметившись тремя голевыми передачами.