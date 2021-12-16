Испания

Наставник Севильи прокомментировал положение дел в команде.

Главный тренер Севильи Хулен Лопетеги поделился мыслями относительно положения дел в его команде, а также рассказал о том, доволен ли он выступлением команды в Кубке Испании.

Специалист считает, что те исполнители, который противостояли Андрач — провели достойный поединок.

"У нас очень много травмированных футболистов, также невероятно сложный календарь. Нам пришлось адаптироваться под поле соперника, что доставило нам некоторые неудобства. К тому же, мы отыграли 120 минут, это не может не сказаться на физическом состоянии команды.

Хуанлу провел очень хороший поединок. Я доволен той самоотдачей, которую футболисты продемонстрировали в этом матче. Команда действительно страдала за этот результат", — приводит слова наставника Marca.

Следующий матч Севилья проведет в субботу, 18 декабря против Атлетико. Старт поединка запланирован на 22:00.