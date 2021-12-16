Испания

Вместе с украинским голкипером положительные тесты сдали Бэйл, Родриго, Асенсио и Анчелотти-младший.

Реал Мадрид на своем официальном сайте объявил о пяти случаях заражения коронавирусом в первой команде.

Среди футболистов "сливочных", которые сдали положительные тесты на COVID-19, также оказался украинский голкипер Андрей Лунин.

Вместе с 22-летним вратарем коронавирус выявили у нападающего Гарета Бэйла, полузащитника Марко Асенсио, вингера Родриго Гоэс, а также у ассистента и сына главного тренера мадридского Реала Давиде Анчелотти.

Напомним, следующий поединок "сливочных" запланирован на это воскресенье — в рамках Ла Лиги подопечным Карло Анчелотти будет противостоять Кадис, если, конечно, вдруг не произойдут какие-то изменения в календаре и очередные переносы.

К слову, Андрей Лунин ранее как минимум дважды уже болел коронавирусом — в августе 2021 и октябре 2020 года.

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