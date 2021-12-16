Испания

Пока вопрос о возможной смене клубной прописки нидерландским хавбеком не стоит.

Центральный полузащитник Барселоны Френки де Йонг входит в сферу интересов многих европейских клубов, но, как сообщает журналист Фабрицио Романо, никаких официальных и серьезных действий навстречу подписания нидерландца.

По информации источника, несмотря на слухи касательно интереса Манчестер Юнайтед к хавбеку "сине-гранатовых", на данном этапе манкунианцы не предпринимали никаких действий по трансферу.

Аналогичная ситуация обстоит и с Пари Сен-Жермен: пока вокруг будущего Френки все тихо и стабильно, но не исключено, что в ближайшие несколько месяцев заинтересованные клубы, включая парижан и МЮ, могут вступить в переговоры с Барселоной.

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