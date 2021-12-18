Испания

Football.ua представляет анонс матча 18-го тура чемпионата Испании-2021/22.

В одном из матчей 18-го тура испанской Ла Лиги нас ожидает противостояние между Челси и Эвертоном, которое пройдет на стадионе Стэмфорд Бридж.

Барселона — Эльче

Суббота, 18 декабря, 19:30. Камп Ноу, Бергамо. Главный арбитр — Хавьер Альберола Рохас. Прямая трансляция на Megogo.

Барселона переживает переломный период в своей истории, когда в результатах команды невооруженным глазом заметен серьезный спад, а вернуть или сохранить свою приставку "топ" возможно лишь за счет глобальной перестройки состава.

Далеко не лучшее финансовое положение заставляет тренерский штаб "сине-гранатовых" во главе Хави огромное доверие оказывать молодежи и воспитанникам собственной академии, что пока позволяет Барселоне занимать только восьмое место после 16 игр, к чему болельщики каталонцев уж точно не привыкли... Задача нынешнего руководства Барсы не превратить такие позиции в привычку.

Конечно, в предстоящее трансферное окно Барселона готовится выйти на трансферный рынок, но, опять же, возможности буду ограниченны. Ко всему этому Хави столкнулся с серьезными кадровыми проблемами, особенно на позиции центрфорварда после завершения карьеры Серхио Агуэро и травм Мемфиса Депая и Мартина Брайтвейта.

Сегодняшней Барселоне на поле могут создать проблемы соперники разного уровня, включая скромный Эльче, который располагается в нижней части таблицы и ставит перед собой единственную и главную задачу — остаться в Ла Лиге. Но полностью боеспособный состав аутсайдера может вполне потягаться с молодежью Барсы, а шансы отобрать очки у хозяев, скорее всего, гораздо больше, чем указывают букмекерские котировки.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Хави. Так, на победу Барселоны предлагается коэффициент 1,38, тогда как потенциальный успех Эльче оценивается показателем 9,80. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,20.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Брайтвейт, Депай, Фати, Педри, Серхи Роберто, Дани Алвеш — ...

Под вопросом: Альба — Мохика, Бигас

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