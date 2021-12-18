Испания

Завершился поединок испанской Ла Лиги.

В рамках 18 тура чемпионата Испании каталонская Барселона на Камп Ноу переиграла Эльче со счетом 3:2.

Первый тайм был показательным для "сине-гранатовых". У футболист0ов получалось многое, и их старания вылились в забитые голы. На 16 минуте Хутгла сумел поразить ворота Бадии головой после подачи с углового. Следующий момент — и счет стал 2:0. Гави пробил очень сильно в нижний левый угол ворот и мяч угодил в сетку.

В во втором тайме Барселона показала, как играть не нужно. На 62 минуте Эльче, который многие "похоронили" после первой половины игры, отыграл один мяч. Тете принял мяч у штрафной и сильно выстрелил в правый верхний угол ворот. Прошла минута, как Эльче и вовсе отыгрался. Тете навесил с фланга и Милья головой переиграл тер Штегена — 2:2.

Однако удача все же была на стороне Барселоны. На 86 минуте Нико принял мяч от Гави в штрафной площади и отправил мяч в левый угол ворот.

Барселона - Эльче 3:2

Голы: Хутгла, 16, Гави, 19, Нико, 86 — Тете, 62, Милья, 63

Барселона: тер Стеген, Лангле, Араухо, Эрик Гарсия, Альба, де Йонг (Пуч, 76), Бускетс, Гави, Хутгла (Нико Гонсалес, 72), Эззальзули (Бальде, 89), Дембеле.

Эльче: Бадия, Паласиос, Роко, Диего Гонсалес, Мохика (Хосема, 83), Хосан (Моренте, 46), Фидель (Милья, 59), Марконе (Гумбау, 46), Маскарель (Гути, 60), Лукас Перес, Бойе.

Предупреждения: Милья, Гумбау, Эрик Гарсия, Роко.