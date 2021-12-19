Испания

Football.ua представляет анонс матча 18-го тура чемпионата Испании-2021/22.

В одном из матчей 18-го тура испанской Ла Лиги нас ожидает противостояние между мадридским Реалом и Кадисом, которое пройдет на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Реал Мадрид — Кадис

Воскресенье, 18 декабря, 22:00.Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Главный арбитр — Сантьяго Хайме Латре. Прямая трансляция на Megogo.

Мадридскому Реалу в этом сезоне чемпионата Испании становится уж слишком скучновато на вершине турнирной таблицы. Атлетико как-то не думает показывать чемпионскую игру, а о Барселоне уже слишком много было сказано — перестройка требует времени. И вот пока привычные всем гранды Испании не могут найти свою игру, главные конкуренты Реала — это Севилья, Бетис и Райо Вальекано.

Если убрать из этого списка команду Анчелотти, то мы примерно увидим, как бы выглядел список претендентов на высшие награды в Испании с созданием европейской Суперлиги. Отсутствие конкуренции отражается на интересе к Ла Лиге, но даже успешная серия Реала из девяти матчей кряду (с одной ничьей) не дает "сливочным" уйти в отрыв и думать только о Лиге чемпионов. Севилья и Бетис также феерят, но тут скорее просто привычные лидеры опустились из-за кризиса.

Кадис же считается одним из главных аутсайдеров чемпионата, но компанию в борьбе за выживание ему готовы составить как минимум еще пять клубов, где делать какие-то прогнозы — слишком трудно. Кадис вроде и редко радует болельщиков своими победами, но в то же временя в этом сезоне обыгрывал Атлетик и играл в результативную ничью с действующим обладателем Лиги Европы — Вильярреалом.

Только вот успехи те не являются каким-то сенсационными — Вильярреал и Атлетик также очень сдали в результатах. С трудом верится, что даже положительные тесты сразу нескольких игроков Реала на коронавирус как-то помогут Кадису увезти с Сантьяго Бернабеу хотя бы ничью, но многие болельщики были бы не против такого исхода ради сохранения интриги в турнирной таблице. Кроме фанатов самого Реала, конечно.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Карло Анчелотти. Так, на победу Реала предлагается коэффициент 1,23, тогда как потенциальный успех Кадиса оценивается показателем 13,0. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 6,80.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Асенсио, Бэйл, Лунин, Марсело, Родриго, Себальос — ...

Под вопросом: Бензема, Карвахаль, Модрич — Гарридо, Карлесен, Санчес, Хосе Мари

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