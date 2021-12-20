Испания

Хави постепенно начинает очистку кадровой обоймы Барселоны.

Еще в начале текущего сезона судьба нападающего каталонской Барселоны Алекса Кольядо в основном составе "блаугранас" была поставлена под большой вопрос отсутствием заинтересованности в его персоне со стороны тогдашнего главного тренера команды Рональда Кумана.

Однако, футболист не просто принял решение остаться в родном клубе, но и возлагал определенные надежды на изменение ситуации после прихода Хави.

В итоге, оказалось, что испанскому специалисту 22-летний игрок атаки нужен ровно настолько, насколько и его нидерландскому коллеге, поэтому уже в ближайшую зимнюю трансферную кампанию Кольядо покинет Барселону, отправившись в аренду в Гранаду, о чем сообщает итальянский журналист Николо Скира и трансферный портал Transfermarkt.

Отметим, что стоимость футболиста, контракт которого подходит к концу летом 2023 года, составляет 4 млн евро.