Испания

Кандидатуру специалиста продвигают его коллеги топ-уровня.

В конце каждого года немецкое издание Bild подводит небольшие итоги, проводя опрос известных футбольных личностей в Германии и за ее пределами относительно наиболее влиятельных, по мнению респондентов, людей как на футбольном поле, так и вне его.

На этот раз легенда мюнхенской Баварии Карл-Хайнц Румменигге, причастный к управленческому звену в "Красной машине" и действующий директор УЕФА, в беседе с журналистами выразил мнение, что человеком года в футболе вне пределов непосредственно игры является Луис Кампос — один из кандидатов на пост спортивного директора мадридского Реала.

"Этого человека мало кто знает в Германии, но я лично слежу за его работой уже не один год.

В лучшие годы Монако он сумел привлечь и развить в составе основной команды таких игроков, как Килиан Мбаппе, Радамель Фалькао, Антони Мартиаль, Бернарду Силва, Фабиньо — всех футболистов, которые так или иначе помогали делать из клуба настоящего чемпиона.

Затем, он их продал за очень большие деньги в другие клубы Европы, что позволило клубу создать превосходную финансовую базу.

Что касается его карьеры в Лилле, то туда он сумел привлечь Ренату Санчеша, Бурака Йылмаза, Жозе Фонте, Виктора Осимхена, делал их чемпионами страны, после чего продал некоторых за огромные деньги.

К сожалению, в декабре 2020 года он покинул команду, так как пришел новый владелец и, вероятно, отношения с ним сходу не заладились", — высказался функционер.

Отмечается также, что Лукас Кампос прекрасно знаком с мадридским Реалом и его президентом Флорентино Пересом, так как работал там несколько месяцев по приглашению Жозе Моуриньо.

На данный момент, переговоры между "галактикос" и специалистом поставлены на паузу, однако Кампос отклонил ряд предложений от других клубов ради перехода в Реал.