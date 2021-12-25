Испания

"Сине-гранатовые" готовы заполучить игрока Аякса даже этой зимой, если Сержиньо Дест покинет клуб.

Правый защитник Аякса Нуссер Мазрауи входит в сферу интересов каталонской Барселоны. Об этом сообщил журналист Николо Скира.

По информации источника, руководство "сине-гранатовых" ведет предварительные переговоры о подписании 24-летнего марокканца на правах свободного агента, поскольку контракт игрока с его нынешним клубом рассчитан до лета 2022 года.

Впрочем, Мазрауи может пополнить ряды Барселоны уже этой зимой. Произойти это может в том случае, если Сержиньо Дест покинет стан каталонской команды.

В текущем сезоне Нуссер Мазрауи провел за Аякс 21 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 4 гола и 3 результативные передачи.

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