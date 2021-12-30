Испания

Права на испанского форварда принадлежат мадридскому Атлетико.

Нападающий туринского Ювентуса Альваро Мората, права на которого принадлежат мадридскому Атлетико, может продолжить карьеру в каталонской Барселоне.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство "блаугранас" напрямую обратилось к боссам "старой синьоры" по 29-летнему испанцу, поскольку именно у Ювентуса есть первоочередное право выкупа игрока на постоянной основе.

Главный тренер Барселоны Хави лично хочет видеть Морату в своей команде, однако Ювентус не уверен, что сможет подписать ему замену Мемфиса Депая, что является проблемой для осуществления сделки.

Что касается мадридского Атлетико, то "матрасники" готовы к полноценной продаже Мораты, однако Барселоне для начала нужно убедиться, что Ювентус не собирается активировать пункт о выкупе испанского форварда.

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