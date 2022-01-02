Испания

Football.ua представляет анонс матча 19-го тура чемпионата Испании-2021/22.

В поединке в рамках 19-го тура испанской Ла Лиги нас ожидает противостояние между Хетафе и мадридским Реалом, которое пройдет на стадионе Колозеум Альфонсо Перес.

Хетафе — Реал

Воскресенье, 2 января, 15:00. Колозеум Альфонсо Перес, Хетафе. Главный арбитр — Марио Мелеро Лопес (Андалусия, Испания). Прямая трансляция на Megogo.

2022 год для испанского национального первенства будет открывать мадридское дерби, хотя матч между Хетафе и Реалом с небольшой натяжкой начали так называть сравнительно недавно. Все-таки, Хетафе — отдельный город рядом со столицей Испании, у которого есть свой муниципалитет и другие признаки самоуправления, но по факту является все же пригородом, что и дает повод говорить о повышенном уровне принципиальности.

Кроме географической, никакой более близости между этими коллективами не существует, разве что объединяет их тот факт, что последние пять поединков Ла Лиги они не проигрывали. Вот только, пока Реал допускает лишь один ничейных исход с конца октября, "синие" с усилиями добывают победы над Осасуной (1:0) и Кадисом (4:0). Это и обуславливает текущее положение команд в турнирной таблице.

Коллектив Карло Анчелотти завершил 2021 год на вершине турнирной таблицы и судя по всему не скоро оттуда спустится, если вообще спустится до завершения текущей кампании. Восемь очков отрыва от Севильи, у которой еще есть один матч в запасе, являются очень серьезной заявкой на возвращение чемпионского титула, однако испанский футбол в этом сезоне настолько нестабильный, что загадывать наперед никто не берется.

Есть большие сомнения в том, что Хетафе сможет составить мощную конкуренцию своим соседям, так как команда Кике Флореса имеет худшую результативность среди всех участников Ла Лиги на данный момент (12 голов), однако отстоять "нули" хозяева поля вполне способны, чего и стоит больше всего опасаться Реалу.

По версии букмекеров, фаворита в предстоящем противостоянии выявить достаточно просто. Так, на победу Реала предлагается коэффициент 1,53, тогда как потенциальный успех Хетафе оценивается показателем 6,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,30.

Не сыграют: Джене, Абдулай — Винисиус, Камавинга, Карвахаль, Йович, Бэйл, Гутьеррес, Бланко, Фернандес, Пиньейро, Аррибас.

Под вопросом: Масиас, Витоло, Чема — ...

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