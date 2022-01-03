Испания

Вингер проведет вторую половину сезона в стане "бело-фиолетовых".

Нападающий Атлетика Хон Морсильо перешел в Вальядолид, сообщает официальный твиттер баскского клуба.

Испанский вингер присоединился к клубу из Сегунды на правах аренды до конца сезона.

Морсильо выступал в составе Атлетика с 2018 года, перейдя из Басконии. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 7 поединков в футболке "львов", не отличившись результативными действиями.

На данный момент Вальядолид занимает третью строчку в турнирной таблице Примеры, набрав 40 очков после 22 туров.