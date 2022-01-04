Испания

Роман Котляр — о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Испании-2021/22.

Всех с наступившим 2022-ым годом, друзья! Не успел закончиться новогодний и рождественский период, как испанская Примера вернулась на наши экраны. Тур №19 получился под стать выходу из длительных выходных – с тяжелой раскачкой некоторых команд, сенсациями и прочими интересными событиями.

Реал сенсационно уступил на Колозеуме

Главный вопрос, интересовавший всю футбольную Украину накануне матча Хетафе и Реала, заключался в теоретическом появлении Андрея Лунина в стартовом составе "сливочных" по причине коронавируса у Тибо Куртуа. Вопрос получил негативный ответ, так как бельгиец успел восстановиться от болезни и сдать два отрицательных теста перед выездом на Колозеум, так что дебют нашего кипера в Ла Лиге все еще откладывается на неопределенный срок.

Кроме того, есть некая доля вероятности, что Карло Анчелотти вполне может выпустить экс-вратаря луганской Зари на кубковую игру с Алькояно, в которой "бланкос" будут весьма мотивированны по причинам сенсационного вылета в прошлом году. Но этот турнир не наша остановочка, так что поговорим о матче против мадридцев против подмадрицев.

Сория – Дамьян Суарес, Кабако (Ньом, 83), С. Митрович, Куэнка, Оливейра Мирамонтес – Максимович, Арамбарри, Аленья (Флорентину, 74) – Сандро Рамирес (Хайме Мата, 64), Унал (Янкто, 83)

Куртуа – Лукас Васкес (Петер Гонсалес, 85), Милитао, Алаба, Ф. Менди (Марсело, 46) – Модрич, Каземиро, Кроос (Иско, 85) – Родриго (Мариано Диас, 67), Бензема, Асенсио (Эден Азар, 46)

Новогодняя пауза явно пошла Реалу не на пользу. Гости выглядели далеко не так монстроузно и сильно, не доминировали большую часть матча, да и прям голевых моментов у них было минимум. Хетафе же очень грамотно держал оборону по схеме 5-3-2, а также периодически выбегал в эффективные контратаки, которые раз за разом создавали парням "Папы" Карло серьезные проблемы.

Защитный блок "бланкос" играл довольно высоко и будь у хозяев таранный форвард по типу Ромелу Лукаку или Эрлинга Холанда, то все могло закончиться куда плачевнее. Как минимум трижды это могло привести к голам "синих", но дважды Тибо Куртуа успевал идеально по таймингу сыграть на выходах. А вот третья подобная попытка увенчалась единственным голом в матче.

Тони Кроос не сумел отобрать мяч у Сандро Рамиреса, который едва заметным касанием выполнил пас вперед, оказавшийся в ногах Эдера Милитао. Тем не менее, бразилец сыграл в своих худших традициях времен начала карьеры в Мадриде, позволив Энесу Уналу обокрасть себя и расстрелять ворота с близкого расстояния.

Реал перехватил инициативу во втором тайме, но до чего-то опасного дело довести не сумел. Всего-то один big chance согласно порталу SofaScore и лишь шесть ударов из 14 из пределов штрафной площадки, которые ничем опасным не закончились.

Лишь дважды кипер Хетафе Давид Сория по-настоящему вступил в игру, потащив два дальних залпа от Модрича и Каземиро. Еще раз хорватский полузащитник залупил в перекладину из выгодной позиции.

Несмотря на практически девять (!) переигранных минут "сливочные" покинули Колозеум с баранкой в пассиве. Эх, как же не хватало Винисиуса по такому сценарию и рисунку игры.

Ничего страшного для Мадрида не произошло. Да, если Севилья выиграет оба матча в запасе, то сократит отставание от соперника по чемпионской гонке с восьми до двух очков, но вряд ли это как-то скажется на дальнейшем настрое "бланкос".

Атлетико начал год за здравие

Не подкачали и злейшие враги Реала из "полосатой" части испанской столицы.

После ужасной серии из поражений Атлетико разобрался с неуступчивым Райо уж как-то чересчур буднично. Кому рождественская пауза явно пошла не на пользу, так это "пчелам", до перерыва выглядевших очень солидно.

Облак – Триппьер, Хосе Мария Хименес, Эрмосо, Лоди – Феррейра Карраско (Фелипе, 90), де Пауль, Кондогбия, Лемар – А. Корреа, Л. Суарес (Кунья, 72)

Люка Зидан – Баллиу, Савелич, Мараш, Фран Гарсия – Оскар Валентин, Комесанья (Радамель Фалькао, 76) – Палазон (Андрес Мартин, 46), Унаи Лопес (Оскар Трехо, 59), Кевин Родригес (Бебе, 59) – Серджио Гвардиола (Альваро Агирре, 82)

В первом тайме несмотря на минимальный перевес во владении (51% на 49% в пользу Вальекано) "матрасники" не позволили симпатичной команде Андони Ираолы абсолютно ничего. Ни одного удара! Во второй половине встречи положение дел принципиально не изменилось.

О беспомощности Райо говорит еще и тот факт, что один Тома Лемар выполнил столько же успешных обводок (6), сколько вся команда гостей вместе взятая!

Героем встречи стал Анхель Корреа. Сперва аргентинец расстрелял Люку Зидана после неразберихи в штрафной РВ, а во втором тайме Ренан Лоди выдал идеальный пас, вложив игровой снаряд точно в ногу вингера мадридцев. Чем занимался защитный блок "пчел" в том эпизоде – черт его знает. Наверно, думали о сочной и наваристой паэлье, ждавшей их по окончании матча на Ванда Метрополитано.

Отличное начало года для "кольчонерос". В следующем туре команду ждет выезд на Эстадио де ла Серамика в гости к Вильярреалу, который едва отскочил от поражения в первом круге. Словом, зуб на "подводников" у Атлетико точно наточен.

Барселона увезла три очка с Мальорки

Оптимистично начала 2222-ой, ой, 2022-ой год и Барселона, минимально переигравшая крепкую Мальорку на выезде.

Маноло Рейна – Маффео, Руссо, Вальент, Хауме Коста – Баба Мохаммед (Иньиго Руис, 61), Батталья (Абдон Пратс, 84) – Ли (Льябрес, 71), Даниэль Родригес, Хосабед (Мбула, 70) – Анхель (Ниньо, 61)

тер Штеген – Мингеса (Лангле, 76), Пике, Эрик Гарсия, Араухо – Нико Гонсалес (Альваро Санс, 71), Фрэнки де Йонг, Пуч – Ахомах (Педрола Фортуни, 80), Люк де Йонг, Ютгла

Нельзя сказать, что Барса выглядела на голову сильнее соперника. Как мы уже не раз говорили, в ближайшее время об этом необходимо забыть, а натужные победы над априори более слабыми по статусу соперниками временно будут нормой. Тем не менее, есть ощущение, что рациональное зерно в работе Хави у руля родной команды имеется в полном наличии. Если руководство даст Легенде время и возможность выстроить свой проект до конца, то плоды этого труда наверняка со временем проявятся все отчетливее.

Героем встречи с "островитянами" стал Люк де Йонг, проведший свой лучший матч в футболке каталонцев. Голландец мало того, что забил в своем стиле, то бишь замкнул кросс Оскара Мингесы, так еще и дважды угодил в каркас ворот, причем один из этих ударов, в перекладину, форвард нанес ударом бисиклетой. Короче говоря, заслужил порцию комплиментов!

Тем не менее, скользкий счет до последнего оставлял интригу во встрече, что едва не вылезло Барселоне боком, когда в начале компенсированного ко второму тайму времени подключившийся в атаку Хауме Коста расстреливал тер Штегена ударом в упор из штрафной, но Марк-Андре сыграл выше всяких похвал, совершив крутой сэйв. Экс-игрока Вильярреала, к слову, упустил дебютировавший во взрослой команде "кулес" Эстанислау Педрола Фортуни, очередной птенец "Ла Масии", подвигающийся Хави к основной обойме. Видно, что парню еще нужно многому научиться и съесть не один пуд соли в большом футболе. Как и многим его некогда товарищам по Барселоне-В.

Барселона сократила до минимума отставание от зоны Лиги чемпионов.

P.S. Многие наверняка были удивлены отсутствием зимнего приобретения каталонцев Феррана Торреса в заявке. Дело не в травме игрока, а в бюрократических формальностях. Дело в том, что из-за потолка зарплат, установленного Ла Лигой, новичок из Манчестер Сити пока что вынужден ожидать регистрации в новом клубе до разгрузки зарплатной ведомости. По слухам, Барселона попросила Усмана Дембеле о продлении контракта с понижением заработной платы, однако на момент написания этого материала никакой ясности по этому вопросу не наступило.

Коротко об остальных

- Эльче сумел удержать нулевку в матче против Гранады даже несмотря на красную карточку, которую на 47 минуте получил защитник хозяев Диего Гонсалес. Была и вторая, но ее получил наставник Франсиско Родригес. Вследствие потасовки в конце первого тайма арбитр Мануэль Мартинес Валеро и вовсе не скупился на "горчичники", словом, эмоций на поле было больше, чем футбола. И это притом, что Эльче имел разительное преимущество по ударам в первом тайме.

- Сосьедад и Алавес выдали интересное зрелище на поле второго (1:1). 29 ударов на двоих, первый с 7 ноября прошлого года мяч Аднана Янузая в Примере после передачи от Порту и реализованный вновь воспрянувшим в последнее время Хоселу пенальти. Баски в крайних турах уж как-то слишком загрустили, что не может не расстраивать. Игра команды в первой половине сезона заслуживала всяческих комплиментов и авансов.

- Бетис потерпел второе поражение подряд, всухую сгорев Сельте на родном Бенито Вильямарин (0:2). Оба гола записал на свой счет неувядающий Яго Аспас. Особенно красивым и сложным технически получился второй мяч испанского бомбардира (см. голы тура). "Огурцы" удержались в зоне Лиги чемпионов после отчетного тура даже несмотря на победы Атлетико и Барселоны, но права на ошибку у них уже не остается.

- Вильярреал продолжает беспроигрышную поступь. В игре с Леванте "подводники" показали невероятную эффективность в плане конвертации в голы ударов в створ – пять из подобных попыток увенчались голами, большинство из которых были уж больно издевательскими. Может наличие в составе Шкодрана Мустафи бы каким-то образом поспособствовало улучшению порядка в обороне, но немец лежит на больничной койке, так что пока имеем, что имеем. "Желтая субмарина" плавно всплывает со дна, попутно скидывая с себя ил и остатки водорослей. До зоны еврокубков уже рукой подать!

- Все никак не может выиграть Осасуна. Атлетик Бильбао же демонстрирует довольно средние результаты, что выглядит не совсем логично. По ожидаемым очкам баски обязаны замыкать топ-четверку, а на деле болтаются аккурат в середине таблицы. Зато подобные локальные успехи позволяют укрепить веру в себя. Героем встречи в Памплоне (3:1) стал полузащитник "львов" Охиан Сансет, оформивший хет-трик. В следующем туре команду Марселино Гарсии Тораля ожидает малое баскское дерби против Депортиво из Витории-Гастейс.

- Севилья в своем репертуаре. Команда Хулена Лопетеги явно претендует на некогда статус мадридского Атлетико, как главного поставщика минимальных побед по 1:0. Первый тайм с Кадисом получился несколько вырвиглазным, а во втором "нервионцы" провели единственный мяч во встрече, когда Лукас Окампос поразил ворота после передачи в штрафную от Ивана Ракитича. Ближе к концовке аргентинец отличился еще раз, правда, сделал это из положения вне игры.

Интересные факты

- В матче с Хетафе Реал пропустил наиболее быстрый гол в свои ворота в этой кампании (8 минута) после мяча Санти Мины в сентябре 2021-го.

- 50% своих голов за Атлетико Мадрид Анхель Корреа забил в рамках Ла Лиги.

- Кроме того, аргентинец оформил три дубля в последних 33 встречах за "матрасников", чего ему не удавалось в предыдущих 272-ух играх до этого!

- Жеффрей Кондогбия совершил 17 возвратов мяча в матче с Райо Вальекано. Больше, чем любой другой игрок Ла Лиги в этом сезоне!

- Эльче нанес 12 ударов по воротам Гранады в первом тайме. Больше, чем в любой другой игре Примеры в этом столетии.

- Яго Аспас забил семь голов в последних восьми матчах Примеры против Бетиса за Сельту, в том числе 5 голов на Бенито Вильямарин.

- Аднан Янузай забил самый ранний гол в Ла Лиге в XXI веке для игрока, вышедшего на замену. На 6 минуте встречи против Алавеса бельгиец заменил травмированного Барренечеа, спустя восемь минут расписавшись в воротах Хесуса Овоно.

- Хоселу принял непосредственное участие в 75% голов Алавеса в этом сезоне Примеры – 12 из 16! Вожак и настоящий лидер Депортиво!

- Только Альфонсо Дэвис из Баварии из защитников топ-5 европейских лиг совершил больше обводок, чем Хави Галан из Сельты (49 из 75, 65,3% успешных)!

- Стартовый состав Барселоны на матч с Мальоркой стал третьим наиболее юным (24 года и 201 день) для каталонского клуба в Ла Лиге с сезона-2005/06.

- Люк де Йонг 75% своих голов в Примере забил в выездных матчах.

- Барселона совершила 24 фола против Мальорки – наибольший показатель с ноября 2008 года и встречи против Малаги на Ла Росаледе.

- Вильярреал выиграл последние три игры, в среднем забивая в них 3,3 гола – это столько же побед, сколько в их предыдущих 16 играх в Примере (В3, Н7, П6). В этих трех матчах (10) они забили столько же голов, сколько в их предыдущих 10 вместе взятых.

- Охиан Сансет из Атлетика Бильбао принимал непосредственное участие в пяти голах в своих последних трех матчах в Ла Лиге (три гола и две голевых передачи), столько же, сколько в его предыдущих 42 играх лиги за баскский клуб (два гола и три ассиста).

- Лукас Окампос из Севильи забил пять голов в последних восьми матчах Ла Лиги. Столько же, сколько в 43 предыдущих вместе взятых!

Лучший гол 19 тура

Яго Аспас (Сельта)

Ману Тригерос (Вильярреал)

Лучший тренер 19 тура

Лучший игрок 19 тура

Список лучших бомбардиров

Список лучших ассистентов

Турнирная таблица