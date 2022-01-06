Испания

Мадридцы на выезде справились с командой из третьего дивизиона.

Реал в рамках поединка 1/16 финала Кубка Испании отправился в гости к Алькояно из третьей лиги Испании. Карло Анчелотти доверил место в стартовом составе украинскому голкиперу Андрею Лунину. С первых минут команды задали довольно хороший темп игры, а Лунину не пришлось долго ждать, чтобы вступить в игру.

Уже на четвертой минуте украинец своевременно сместился в левый от себя угол ворот и аккуратно перевел мяч над перекладиной после удара соперника из штрафной. После подачи с углового горячо было в штрафной площади Реала — Марсело потушил пожар, завладев мячом и ждал, чтобы Лунин забрал мяч, но тот не сразу понял бразильца и лишь спустя несколько секунд среагировал.

После этого игроки Алькояно треть тайма не могли завершить атаку ударом в створ ворот, а потому Андрей Лунин в игру не вступал, однако украинец ошибался при передачах — голкипер три раза за короткий промежуток времени отдавал неточные пасы из-за давления оппонентов.

Реал, в свою очередь, довольно часто добирался до чужой штрафной площади, но все удары блокировались. Ближе к концу тайма Карлос Бланко послал мяч в угол ворот издали по неприятной траектории, но Лунин успел сместиться в угол ворот и перевел мяч на угловой.

Реал все-таки смог добиться своего под занавес тайма, когда Милитао выиграл борьбу на "втором этаже" после подачи с углового и головой вколотил мяч в ворота. 0:1. Отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе мадридцев.

Вторая половина игры началась с печальной новости для Реала — травму получил Мариано. В первой половине тайма команды крайне редко обостряли ситуацию у ворот друг друга. Альякояно конвертировал буквально свой первый момент в гол - Дани Вега красиво убрал Каземиро в чужой штрафной площади и пробил в дальний угол — Лунин дотянулся до мяча кончиками пальцев, но спасти команду не смог. 1:1.

Карло Анчелотти уже через несколько минут начал готовить замены — итальянец хотел выпустить Тони Крооса и Иско, но преимущество в счете команде вернули те, кто уже был на поле. Асенсио получил мяч от Азара на подступах к штрафной и пробил — мяч задел ногу Рауля Гонсалеса и залетел в ворота. 1:2.

Кроос и Иско все-таки появились на поле, а последнему потребовалось несколько касаний, чтобы сделать счет 1:3. Иско подкараулил рикошет от соперника в штрафной площади и несколько курьезно поразил ворота. У Алькояно оставалось время, чтобы совершить чудо, но поразить ворота соперника так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал победу Реала и выход в 1/8.

Алькояно — Реал 1:3

Голы: Дани Вега, 66 — Милитао, 39, Асенсио, 77, Иско, 79

Алькояно: Фигерас — Кастельяно, Бланко (Рауль Гонсалес, 60), Феррис, Карбонелли, Миранда (Гарсия, 60), Касанова, Энди (Серда, 60) — Гаспар, Дани Вега, Мурад.

Реал: Лунин — Начо, Алаба (Вальехо, 86), Милитао, Марсело — Каземиро, Вальверде, Камавинга (Иско, 78), Азар (Кроос, 78) — Мариано Диас (Асенсио, 48), Родриго (Себальос, 86).

Предупреждения: Карбонелли, Касанова, Феррис — Камавинга, Родриго