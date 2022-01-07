Завершился последний матч 1/16 финала турнира.
Фото twitter.com/Atleti
07 января 2022, 00:55
В рамках заключительного матча 1/16 финала Кубка Испании мадридский Атлетико на выезде разгромил Райо Махадаонда со счетом 5:0.
В первом тайме "матрасники" отправили в ворота хозяев три мяча. Голами отметились Кунья, Ренан Лоди и Суарес.
Во втором тайме подопечные Диего Симеоне еще дважды огорчили кипера соперников. Забивали Гризманн и Фелиш.
Райо Махадаонда — Атлетико 0:5
Голы: Кунья, 17 Ренан Лоди, 26, Суарес, 41, Гризманн, 67, Фелиш, 79
Райо Махадаонда: Гиральт (Альваро Фернандес, 5), Гонсалес, Касадо, Вега (Горка Итурраспе, 46), Осей, Перада (Альбьяч, 46), Сусаета (Мави, 60), Берналь, Рауль, Рубен Санчес (Эрнандес, 61), Тассембедо.
Атлетико: Облак, Фелипе, Хименес (Коке, 46), Ренан Лоди, Карраско, Лемар (Гризманн, 57), Кондогбиа, де Пауль, Льоренте (Корреа, 46), Суарес (Фелиш, 57), Матеус Кунья (Врсалько, 46).
Предупреждение: Рауль.