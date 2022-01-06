Испания

Завершились некоторые игры Кубка страны.

В рамках 1/16 финала Кубка Испании завершились четыре матча.

Хихонский Спортинг дома неожиданно обыграл Вильярреал со счетом 2:1.

Все забитые мячи пришлись на второй тайм. Благодаря голу Альбиоля гости повели в счете. Но на 67 минуте Джурджевич счет сравнял, а на 88-й украинский защитник Богдан Милованов вырвал победу для своей команды.

Спортинг - Вильярреал 2:1

Голы: Джурджевич, 67, Милованов, 88 — Альбиоль, 48

Жирона благодаря взятию ворот от Хунки в самом начале матча сумела одолеть Осасуну (1:0).

Жирона - Осасуна 1:0

Гол: Хунка, 6

Кадис также с минимальным счетом на выезде переиграл Фуэнлабраду (0:1). Победу представителю Ла Лиги принес точный удар Аларкона под конец встречи.

Фуэнлабрада - Кадис 0:1

Гол: Аларкон, 90+3

Севилья пробилась в 1/8 финала Кубка Испании благодаря победе над Сарагосой на выезде со счетом 0:2. На 31 минуте отличился Кунде, а на 69 свой момент не упустил Мир.

Сарагоса — Севилья 0:2

Голы: Кунде, 31, Мир, 69