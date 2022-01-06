Завершились некоторые игры Кубка страны.
Богдан Милованов, ФОТО Спортинг
06 января 2022, 21:22
В рамках 1/16 финала Кубка Испании завершились четыре матча.
Хихонский Спортинг дома неожиданно обыграл Вильярреал со счетом 2:1.
Все забитые мячи пришлись на второй тайм. Благодаря голу Альбиоля гости повели в счете. Но на 67 минуте Джурджевич счет сравнял, а на 88-й украинский защитник Богдан Милованов вырвал победу для своей команды.
Спортинг - Вильярреал 2:1
Голы: Джурджевич, 67, Милованов, 88 — Альбиоль, 48
Жирона благодаря взятию ворот от Хунки в самом начале матча сумела одолеть Осасуну (1:0).
Жирона - Осасуна 1:0
Гол: Хунка, 6
Кадис также с минимальным счетом на выезде переиграл Фуэнлабраду (0:1). Победу представителю Ла Лиги принес точный удар Аларкона под конец встречи.
Фуэнлабрада - Кадис 0:1
Гол: Аларкон, 90+3
Севилья пробилась в 1/8 финала Кубка Испании благодаря победе над Сарагосой на выезде со счетом 0:2. На 31 минуте отличился Кунде, а на 69 свой момент не упустил Мир.
Сарагоса — Севилья 0:2
Голы: Кунде, 31, Мир, 69